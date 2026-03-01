Der Kongress in Honduras arbeitet aktuell unter der rechten Regierung von Nasry Asfura an einer Reform des Arbeitsrechts, die Teilzeit ermöglichen soll. Die Regierung begründet das Gesetz mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Von seiten der Gewerkschaften und Arbeitsrechtlerinnen und -rechtler kommt scharfe Kritik. So hieß es in einem Artikel von Criterio Honduras: »Experten zufolge wird die Maßnahme keine neuen Arbeitsplätze schaffen, sondern vielmehr den Arbeitst...

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