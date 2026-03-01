Gibt es einen einseitigen, sektorbezogenen Waffenstillstand im Iran? US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, Washington und Teheran hätten in den vergangenen zwei Tagen »sehr gute und produktive Gespräche« über eine vollständige Beilegung der Feindseligkeiten im Nahen Osten geführt. Vor diesem Hintergrund habe er angeordnet, geplante Militärschläge gegen iranische Kraftwerke um fünf Tage zu verschieben – vorbehaltlich des Erfolgs der laufenden Verhandlungen. A...

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