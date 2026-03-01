Nach Ankunft der Solidaritätsflottille »Nuestra America«, mit der Hunderte Aktivisten aus 38 Ländern Hilfsgüter für die von Washingtons ökonomischem Würgegriff bedrohte Bevölkerung nach Kuba gebracht haben, waren am Wochenende in Havanna die Rufe »Ja zu Kuba – nein zur Blockade« zu hören. Besonders laut und engagiert klang es bei einem Solidaritätskonzert der irischen Rapgruppe Kneecap im Pabellón Cuba im Stadtteil Vedado. Unterstützt vom US-Rapper Vic Mensa wurde d...

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