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24.03.2026 / Ausland / Seite 6

Geheimnisvolle Baustelle

Israel: Bei dem am Wochenende angegriffenen Reaktor Dimona wird seit mehreren Jahren gebaut

Knut Mellenthin
Iran hat am Sonnabend – wahrscheinlich zum ersten Mal – Israels Schwerwasserreaktor bei Dimona angegriffen. Zwei Raketen schlugen in Dimona und im nahegelegenen Arad ein. Insgesamt wurden fast 200 Einwohner der beiden Städte verletzt und zahlreiche Gebäude zerstört oder beschädigt. Die Attacken sollen Vergeltung für den vorhergegangenen israelisch-US-amerikanischen Angriff auf die iranische Atomanlage in Natans sein. Dass Dimona die Grundlage des israelischen Atomwa...

Artikel-Länge: 3957 Zeichen

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