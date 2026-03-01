Iran hat am Sonnabend – wahrscheinlich zum ersten Mal – Israels Schwerwasserreaktor bei Dimona angegriffen. Zwei Raketen schlugen in Dimona und im nahegelegenen Arad ein. Insgesamt wurden fast 200 Einwohner der beiden Städte verletzt und zahlreiche Gebäude zerstört oder beschädigt. Die Attacken sollen Vergeltung für den vorhergegangenen israelisch-US-amerikanischen Angriff auf die iranische Atomanlage in Natans sein. Dass Dimona die Grundlage des israelischen Atomwa...

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