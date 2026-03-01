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24.03.2026 / Inland / Seite 5

Sterben an der Waffe – oder auf hoher See

Verband Deutscher Reeder fordert »zivile maritime Reserve« und wirbt für »Seedienst« als Alternative zum Wehrdienst

Niki Uhlmann
Die Straße von Hormus, wo sich aufgrund der Erdgas- und Ölverkommen am Persischen Golf rund elf Prozent des Seehandels abspielen, ist seit mehr als drei Wochen dicht: Für die meisten Schiffe geht es weder vor noch zurück. Der Iran nutzt die Sperrung als Druckmittel, um die Kosten für die Aggressionen Israels und der USA in die Höhe zu treiben. Letztere verlautbaren derweil widersprüchliche Drohungen und Beschwichtigungen: Sie wissen weder ein noch aus. Viel Aufmerks...

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