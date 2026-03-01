Das Debakel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat erneut gezeigt, dass der Niedergang der einstigen Arbeiterpartei SPD kaum aufzuhalten ist. Zwei Wochen nach der Wahl in Baden-Württemberg, bei der die Partei nur knapp die Fünfprozenthürde übersprang, verloren die Sozialdemokraten in Mainz am Sonntag fast zehn Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Landtagswahl – das schlechteste Ergebnis der SPD in dem Bundesland seit 1946. Nach 35 Jahren ununterbrochener Rege...

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