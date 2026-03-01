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24.03.2026 / Thema / Seite 12

Brillanter Allrounder

Gedenkblatt für den Journalisten Enrique Raab, fünfzig Jahre nach dem Militärputsch in Argentinien

Erich Hackl
Von A wie Adur, Claudio bis Z wie Zavala Rodríguez, Miguel Ángel reicht die Liste der 223 Journalisten und Medienarbeiter, die während der letzten und blutigsten Militärdiktatur in Argentinien verschleppt und ermordet worden sind. Das ist eine geringe und zugleich erschreckend hohe Zahl; gering nur gemessen an den von Menschenrechtsorganisationen, Regierungsstellen oder Geheimdiensten erstellten Gesamtstatistiken, die für die Jahre 1976 bis 1983 zwischen 9.000 und 3...

Artikel-Länge: 23845 Zeichen

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