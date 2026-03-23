Die Stimmung ist aufgeheizt, die Spannung groß – vom Oberrang tönt es: »Nina, hol’ sie dir.« Oder: »Zeig’s ihr, Baby!« Freitag nacht in der Fischauktionshalle am Hamburger Hafen. Eine Location umgebaut zur Boxarena. Für das Main-Event des Kampfabends des Veranstalters Ringside Zone: eine Doppelweltmeisterschaft im Federgewicht (−57,2 kg) der Frauen. Nina Meinke hat Dyana Vargas vor den Fäusten. Die Berlinerin will ihren Titel der IBF verteidigen, den vakanten der IB...

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