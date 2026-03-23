Intelligenzbestien In Anbetracht der leicht grünlichen Farbgebung des Hackepeters, den man sich nichtsdestotrotz in der Raststätte des Vertrauens auftischen lässt, stellt sich eher die Frage: Wie schlau ist der Esser? BRD 2025. 42. Die Antwort auf fast alles. Wie schlau sind die Tiere, die wir essen? ARD Alpha, 14.15 Uhr Sermontag Gleiche Anstoßzeiten für gleiches Spiel: Montagsspiele sind zu Recht und auf Druck der aktiven Fanszene im Herrenbereich abgeschafft word...

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