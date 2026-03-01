Gegründet 1947 Montag, 23. März 2026, Nr. 69
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23.03.2026 / Thema / Seite 12

An der Seite der Schwachen

Christ, Antifaschist und Pazifist. Der Friedenspfarrer Hartmut Drewes und die Bremer Friedenspolitik

Helmut Donat
Es gibt in Deutschland eine unselige Tradition, eine Kontinuität der Hochschätzung von Macht und Gewalt und eine Geringschätzung von Ethik und Moral. Damit verbunden ist eine Haltung, die dem Militärischen größere Bedeutung zumisst als dem Denken in zivilen Kategorien. Gegen die Dominanz des Militärischen über die Politik haben sich in der jüngeren deutschen Geschichte Persönlichkeiten wie Carl von Ossietzky, Kurt Tucholsky, Ludwig Quidde, Friedrich Wilhelm Foerster...

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