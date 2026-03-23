»Niesen is a Place in Thun« sind die ersten Worte auf Frau Kraushaars neuem Album »Gurke Kartoffel Ahnung«, einem Konzeptalbum zum Thema »Nasen und Nasales«. Ich habe diesen Satz geschrieben, damit ich ihn schwarz auf weiß lesen kann, um mich von seiner Realität zu überzeugen. Es ist tatsächlich eine Platte über Nasen und alles, was mit Nasen zu tun hat, pünktlich zur ausklingenden Erkältungs- und beginnenden Heuschnupfenzeit. Frau Kraushaar ist eine Figur, die die ...

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