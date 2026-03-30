Ach, die Naturwissenschaften. Mesonen, Hadronen, Bosonen und wie die ganzen kleinen Dinger heißen, am anderen Ende Pulsare, Quasare, Galaxienhaufen, dazwischen Chemie und Biologie. Was die Welt im Inneren zusammenhält, haben wir bestenfalls vor vielen Jahren in der Schule gehört, vielleicht sogar ansatzweise verstanden, dann aber vergessen, und sowieso hat sich die Erzählung in den letzten Jahrzehnten gründlich geändert. Deswegen gehören wir zu den treuen Käufern un...

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