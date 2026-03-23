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23.03.2026 / Feuilleton / Seite 10

Das Meme

Zum Tod des Schauspielers Chuck Norris

Maik Rudolph
Freitag, der 20. März, Chuck Norris ist tot, und ich sitze in der Maschine nach London Luton Airport, denn ich bin geizig, ein Idiot, viel zu weit draußen. Habe ich mit einem Staatsbegräbnis gerechnet? Hier, im Herzen des Empire? Natürlich nicht. Habe ich Urlaub und soll trotzdem noch in letzter Minute diesen Nachruf schreiben? Es ist wahr. Wenige Amis waren so amerikanisch wie Chuck Norris, der auf der Leinwand seine Heimat gegen eine Invasion von Guerillas unter s...

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