Nicht immer sind aller guten Dinge drei. Nach seinen ersten zwei Regiearbeiten, dem Remake »A Star Is Born« (2018) und der Leonard-Bernstein-Hommage »Maestro« (2023), bei denen Bradley Cooper auch als Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Produzent in Personalunion tätig war und insgesamt 15 Oscar-Nominierungen einheimsen konnte, hat er nun ein weiteres Befindlichkeitsmelodram gedreht. In »Is This Thing On?« spielen sein Koautor Will Arnett und die normalerweise großar...

Artikel-Länge: 2872 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.