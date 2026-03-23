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23.03.2026 / Feuilleton / Seite 10

Scheiden tut weh

Dröge wie ein schlechter Komiker: Bradley Coopers Ehemelodram »Is This Thing On?«

Marc Hairapetian
Nicht immer sind aller guten Dinge drei. Nach seinen ersten zwei Regiearbeiten, dem Remake »A Star Is Born« (2018) und der Leonard-Bernstein-Hommage »Maestro« (2023), bei denen Bradley Cooper auch als Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Produzent in Personalunion tätig war und insgesamt 15 Oscar-Nominierungen einheimsen konnte, hat er nun ein weiteres Befindlichkeitsmelodram gedreht. In »Is This Thing On?« spielen sein Koautor Will Arnett und die normalerweise großar...

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