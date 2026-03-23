Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš hätte am Wochenende beim Treffen der Rechtskonservativen in der ungarischen Hauptstadt Budapest sprechen sollen. Doch als sein Flieger dahin bereits in der Luft war, drehte er um. Der vorgebrachte Grund: Am frühen Freitag morgen war ein Brand in der Fabrik des Rüstungskonzerns LPP Holding in der tschechischen Stadt Pardubice ausgebrochen. Eine bisher unbekannte Gruppe, die sich »Erdbebenfraktion« (Earthquake Fraction) gen...

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