Er ist für die Kriegstreiber in Washington und Tel Aviv ein rotes Tuch: der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan. Nach der Ausstellung eines internationalen Haftbefehls im Nachgang des »7. Oktober« nicht nur gegen Führungsfiguren der Hamas, sondern auch gegen den israelischen Premier Benjamin Netanjahu und dessen damaligen Verteidigungsminister Joaw Gallant sah er sich heftiger Kritik ausgesetzt. Und es f...

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