Der ehemalige Präsident der irisch-republikanischen Sinn Féin, Gerry Adams, ist am Freitag ohne Verurteilung aus dem Gerichtssaal gegangen. In einem Zivilprozess in London wurde Adams persönlich für drei Anschläge der Irish Republican Army (IRA) in England in den 1970er und 90er Jahren verantwortlich gemacht, die Klage wurde zurückgezogen. Der Fall, in dem Adams von drei Opfern der Anschläge auf symbolischen Schadensersatz in Höhe von einem Pfund Sterling verklagt w...

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