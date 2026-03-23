Nur wenigen Menschen gelingt es, die italienische Debatte selbst über den Tod hinaus zu spalten. Doch dem Gründer der extrem rechten Partei Lega Nord ist genau das geglückt: Am Donnerstag abend verstarb im Alter von 84 Jahren Umberto Bossi. Er war einer der umstrittensten Politiker in der Geschichte des Landes, der es jedoch wie kaum ein anderer – außer vielleicht Silvio Berlusconi – verstand, die italienische Politik der vergangenen 40 Jahre in Stil und Themen zu b...

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