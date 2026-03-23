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23.03.2026 / Ausland / Seite 6

Vergiftetes Erbe

Italien: Der verstorbene Lega-Gründer Umberto Bossi ersetzte Klassenkampf mit rassistischer Ideologie

Fabio Nacci, Modena
Nur wenigen Menschen gelingt es, die italienische Debatte selbst über den Tod hinaus zu spalten. Doch dem Gründer der extrem rechten Partei Lega Nord ist genau das geglückt: Am Donnerstag abend verstarb im Alter von 84 Jahren Umberto Bossi. Er war einer der umstrittensten Politiker in der Geschichte des Landes, der es jedoch wie kaum ein anderer – außer vielleicht Silvio Berlusconi – verstand, die italienische Politik der vergangenen 40 Jahre in Stil und Themen zu b...

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