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23.03.2026 / Inland / Seite 5

Bei Öl und Gas regiert Hilflosigkeit

Preistreiberei der Konzerne schröpft vor allem Arme, OECD lehnt Förderung Wohlhabender ab

Gudrun Giese
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Preise für Öl und Erdgas – nach den Bombardements im Nahen Osten und der Fastsperrung der Straße von Hormus für Tanker – nun kräftig in die Höhe gehen, wo sich immer mehr Staaten vom Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger und von ambitionierten Klimaschutzzielen verabschieden. Für viele Verbraucher bleibt vor allem Frust über unzureichende Unterstützung durch Staat und Wirtschaft. Am vergangenen Donnerstag bra...

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