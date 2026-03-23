Im Zuge der westlichen Kriegsvorbereitungen ist die Bundesregierung um eine Stärkung der Achse Berlin–Tokio bemüht. Geplant sind ein gemeinsamer Ausbau des Rüstungssektors sowie Beratungen im Krisenfall für abgestimmte Maßnahmen, sagten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein japanischer Amtskollege Koizumi Shinjiro am Sonntag. Sie trafen sich auf der Marinebasis Yokosuka in der Nähe der Hauptstadt Tokio. Beide Staaten müssten als Mittelmächte, die zur ...

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