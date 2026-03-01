1226, 26. März: Der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. gewährt mit der »Goldbulle von Rimini« dem Deutschen Orden die Herrschaft über das Kulmer Land östlich der Weichselmündung. Aus diesem Herrschaftsanspruch entsteht der Deutschordenstaat, der von 1230 bis 1561 existiert und Ostpreußen sowie Teile des Baltikums umfasst. Die dortigen heidnischen Volksstämme werden von den Christen größtenteils ausgerottet. 1946, 22. März: Mit dem Vertrag von London gewährt Großb...

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