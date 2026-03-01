»Tesla den Hahn abdrehen«. Fahrradtour ab S-Bahnhof Erkner am Sonntag, 22.3., 11.30 Uhr anlässlich des Weltwassertags. Ab 13 Uhr Waldspaziergang ab Bahnhof Fangschleuse, Grünheide. Veranstalter: »Tesla den Hahn abdrehen« »Israels Weg in die Katastrophe«. Vortrag und Diskussion mit Shir Hever vom »Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israeli...

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