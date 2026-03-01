Konrad Adenauer lebte von 1876 bis 1967. Er studierte Jura. Im Alter von 30 Jahren wählte der Kölner Stadtrat das Mitglied der katholischen, aber nach dem »Kulturkampf« der 1870er Jahre längst kaisertreuen Zentrumspartei zum Beigeordneten. 1909 wurde Adenauer mit sattem Gehalt Erster Beigeordneter, zuständig unter anderem für Finanzen. 1917 wurde er Oberbürgermeister von Köln, der jüngste in Preußen. Er galt als Verwaltungsgenie, das beste Ergebnisse ablieferte. Von...

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