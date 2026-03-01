Berlin Die Bundesregierung hat die Regierungsarbeit eingestellt. Wegen der vielen Wahlen in diesem Jahr sei dafür keine Zeit mehr, hieß es. Immerhin wurden drei Kommissionen gebildet, die dringende Reformen vorbereiten sollen: für mehr Sozialabbau, Monopolkapitalismus und Abgeordnetenbestechung. Die letztgenannte Kommission leitet Jens Spahn. Washington Grönland hat ohne Kriegserklärung die USA angegriffen. Ein Hundeschlittenbataillon ist auf einer Eisscholle bis an...

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