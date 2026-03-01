Neue Kriegsphase mit Gas

In der Nacht zu Donnerstag bombardierte Israel das größte Erdgasfeld der Welt, »Pars« wird es genannt. Es liegt im Persischen Golf und wird etwa hälftig im Süden von Katar und im Norden vom Iran ausgebeutet. Katar ist dadurch zum (nach den USA) zweitgrößten Exporteur von Flüssigerdgas (mit einem Weltmarktanteil von 20 Prozent) geworden. Der Iran wurde mittels der von den USA verhängten Sanktionen am Export gehindert. Immerhin deckt das Gas aus dem Pars-Feld den iran...

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