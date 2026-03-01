Die dritte Kriegswoche hat begonnen: Israel greift den Iran und den Libanon ununterbrochen und erbarmungslos an. Der Iran antwortet mit Raketen und schickt damit halb Israel immer wieder in die Luftschutzkeller. Da wir wie alle Palästinenser keine Luftschutzkeller haben – nur wenige Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft haben diesen »Luxus« –, denken wir uns: Warum besuchen wir nicht unsere Freunde in Jericho? Also machen wir uns auf den Weg aus dem 800 ...

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