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21.03.2026 / Ausland / Seite 7

Bundesrepublik half Israel bei Atombombenbau

Medienbericht bestätigt westdeutsche Beteiligung an Nuklearprogramm, liefert aber kaum neue Informationen

Knut Mellenthin
Offiziell deklariert war eine 1960 unter Kanzler Konrad Adenauer vereinbarte Finanzhilfe für Israel als deutscher Beitrag zur »Entwicklung des Negev«. In Wirklichkeit floss vermutlich ein großer Teil des Geldes in den Bau des Atomreaktors bei Dimona, der dem Nahoststaat als Grundlage seiner nuklearen Aufrüstung diente. Zwischen 1961 und 1973 habe die BRD jedes Jahr zwischen 140 und 160 Millionen D-Mark überwiesen, berichtete die linksliberale israelische Tageszeitun...

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