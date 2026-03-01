Gegründet 1947 Sa. / So., 21. / 22. März 2026, Nr. 68
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
21.03.2026 / Inland / Seite 5

Ein bisschen Gott spielen?

Debatte um Folgen der Kassenzulassung des nichtinvasiven Pränataltests erreicht Bundestag mit fraktionsübergreifendem Antrag

Niki Uhlmann
Seit 2012 ist es in der BRD möglich, das Blut Schwangerer auf Hinweise für Trisomie bei dem erwarteten Kind zu untersuchen. Ob das 13. (Pätau-Syndrom), 18. (Edwards-Syndrom) oder 21. (Down-Syndrom) Chromosom des Fötus nicht wie üblich zweifach, sondern dreifach vorliegt, dafür kann ab der zehnten Schwangerschaftswoche eine Wahrscheinlichkeit ermittelt werden. Damals kostete das mehr als 1.000 Euro und blieb vielen somit vorenthalten. Seit Juli 2022 ist der nichtinva...

Artikel-Länge: 4289 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe