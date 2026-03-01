Die Spitze der Partei Die Linke hat sich angesichts der seit Tagen andauernden Kampagne gegen den israelkritischen Beschluss des niedersächsischen Landesverbands nun mit einer gemeinsamen Erklärung zu Wort gemeldet – und gibt der Kampagne in wesentlichen Punkten nach. Statt die Kampagne zu kritisieren, erklärten die Parteivorsitzenden Jan van Aken und Ines Schwerdtner am Freitag, der Versuch, den fraglichen Antrag »auf dem Verhandlungsweg durch eine differenziertere...

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