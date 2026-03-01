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21.03.2026 / Inland / Seite 4

Keine Kompromisse mehr

Die Linke: Parteispitze geht in Erklärung auf Distanz zu niedersächsischem Parteitagsbeschluss

Kristian Stemmler
Die Spitze der Partei Die Linke hat sich angesichts der seit Tagen andauernden Kampagne gegen den israelkritischen Beschluss des niedersächsischen Landesverbands nun mit einer gemeinsamen Erklärung zu Wort gemeldet – und gibt der Kampagne in wesentlichen Punkten nach. Statt die Kampagne zu kritisieren, erklärten die Parteivorsitzenden Jan van Aken und Ines Schwerdtner am Freitag, der Versuch, den fraglichen Antrag »auf dem Verhandlungsweg durch eine differenziertere...

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