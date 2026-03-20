Bekanntlich wollte die Law-and-Order-Fraktion auf der Innenministerkonferenz in Bremen Anfang Dezember des vergangenen Jahres gegen die Fußballfans das ganz große Repressalienbesteck herausholen (TOP 22 Sachstandsbericht »Fußball ohne Gewalt«). Dumm nur, dass ihre eigenen Statistiken der Polizei nicht dienlich werden konnten. Von sinkenden Zahlen bei Straftaten trotz erhöhter Zuschauerzahl über weniger Arbeitsstunden der Polizei bis zu weniger Verletzten bei Fußball...

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