Lärchenharz und Zirbenholz Die Almwirtschaft an den Uferhängen des Gurkflusses ist mittlerweile nicht mehr so einträglich wie einst. Manche gehen weiterhin traditionellen Berufen nach, gewinnen Lärchenharz und verarbeiten Zirbenholz. A 2022. Die Sonne über dem Gurktal. ARD ­Alpha, 17.30 Uhr Wetterwaffen Die Yankees sprühten während des von ihnen betriebenen Abschlachtens Blei- und Silberjodidpulver in die Wolken über Vietnam. Mit der »Operation Popeye« sollte das We...

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