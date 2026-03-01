In memoriam Ralf Klausnitzer Als sich am 20. März 1976 im Dresdner Staatsschauspiel der Vorhang hob, war nicht viel zu sehen. Auf der Bühne stand lediglich die Frau von Stein, gespielt von Traute Richter. Im Hintergrund ein paar Biedermeiermöbel, weiße Vorhänge, ein Schreibtisch. Neben der Stein, etwas zurückgesetzt, eine Puppe in einem Sessel sitzend, leicht vom Publikum abgewandt. Es ist der Herr von Stein, Partner jenes seltsamen »Gesprächs im Hause Stein über de...

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