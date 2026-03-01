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20.03.2026 / Thema / Seite 12

Mit Puppen reden

Vor 50 Jahren wurde Peter Hacks’ Monodrama »Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe« uraufgeführt. Es wurde ein Riesenerfolg – trotz widriger Bedingungen

Ronald Weber
In memoriam Ralf Klausnitzer Als sich am 20. März 1976 im Dresdner Staatsschauspiel der Vorhang hob, war nicht viel zu sehen. Auf der Bühne stand lediglich die Frau von Stein, gespielt von Traute Richter. Im Hintergrund ein paar Biedermeiermöbel, weiße Vorhänge, ein Schreibtisch. Neben der Stein, etwas zurückgesetzt, eine Puppe in einem Sessel sitzend, leicht vom Publikum abgewandt. Es ist der Herr von Stein, Partner jenes seltsamen »Gesprächs im Hause Stein über de...

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