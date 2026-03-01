Gegründet 1947 Freitag, 20. März 2026, Nr. 67
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20.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Eine Niederlage

Michael Sommer
Unterwegs im ICE von Berlin nach Hamburg lese ich in Siri Hustvedts Buch »Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen«, ihre Essays über Kunst, Geschlecht und Neurologie. Drei Stunden Zugfahrt, geschenkte Zeit! Beharrlich buchen meine Liebste und ich für Reisen immer den Ruhebereich. In der Annahme, dass die Zeichen an den Innenwänden der Waggons beachtet werden. O trügerische Hoffnung! Sie sitzen auf den Plätzen direkt über den Gang. Eine blonde Frau und ih...

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