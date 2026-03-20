Speziell wenn Sachen dabei sind, gründlich schiefzugehen, setzt eine fiebrige Suche nach einem Plan ein. Als könnte man das Unglück doch noch abmildern, indem man ihm die Plakette »besonders sinnvoll« umhängt. Die Ergebnisse der phantastischen Suche nach möglichen Zielen und Erfolgen übersteigen die Zahl der tatsächlichen zu erklärenden Ereignisse bei weitem. Oft wird bei dieser Gelegenheit ein Spruch von Moltke dem Älteren bemüht: »Kein Operationsplan reicht mit ei...

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