Zweieinhalb Jahre nach Ende der alten war es Zeit, sich der Neuen Zukunft zuzuwenden. Die liegt nur einen Katzensprung von der alten entfernt am Berliner Ostkreuz. Dort setzt man weiter auf das erprobte Vier-K-Konzept aus Kino, Kunst, Konzerte, Kneipe, das auch zukünftig ein gutes bleibt. Eine britische, sich schwer an The Fall orientierende Postpunkband klingt hingegen zunächst wenig zukunftsweisend. Wenn die zweite Referenzgröße aber LCD Soundsystem und das ganze ...

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