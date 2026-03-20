Kurz vor den Parlamentswahlen am Sonntag wird Slowenien von einem Skandal erschüttert: Premierminister Robert Golob hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Medienvertreter am Montag auf einer Pressekonferenz berichtet hatten, dass der israelische private Geheimdienst »Black Cube« im Auftrag des Oppositionsführers Janez Janša eine verdeckte Operation zur Beeinflussung der Wähler durchgeführt habe. Dazu gehörte die Verbreitung belastenden Materials und kompromittie...

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