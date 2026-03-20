Gegründet 1947 Freitag, 20. März 2026, Nr. 67
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.03.2026 / Ausland / Seite 6

Ich protestiere

Anders, als in der antikommunistischen Propaganda gerne dargestellt, gibt es auf Kuba sehr wohl Demonstrationen, und Unzufriedenheiten oder Meinungsverschiedenheiten werden offen ausgetragen.

Michel Torres Corona
Die antikubanische Propaganda stellt die Bevölkerung oft als »Schafe« dar, die sich, aus Feigheit oder Unterwürfigkeit, nicht trauen, sich der »grausamen Diktatur« entgegenzustellen. Dabei ist die Geschichte der Insel voll von Männern und Frauen, die wussten, wie man seine Stimme erhebt. Lange vor der Revolution, im Jahr 1878, beschloss der kubanische General Antonio Maceo während der Unabhängigkeitskriege, das Friedensgebot der Spanier nicht anzunehmen und den Kamp...

Artikel-Länge: 4230 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe