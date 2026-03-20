Die antikubanische Propaganda stellt die Bevölkerung oft als »Schafe« dar, die sich, aus Feigheit oder Unterwürfigkeit, nicht trauen, sich der »grausamen Diktatur« entgegenzustellen. Dabei ist die Geschichte der Insel voll von Männern und Frauen, die wussten, wie man seine Stimme erhebt. Lange vor der Revolution, im Jahr 1878, beschloss der kubanische General Antonio Maceo während der Unabhängigkeitskriege, das Friedensgebot der Spanier nicht anzunehmen und den Kamp...

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