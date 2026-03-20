Der Teller mit dem klumpigen Haferbrei steht noch auf dem kleinen Tisch neben dem Sessel mit abgewetztem Polster. Der Tee ist längst kalt geworden. Ihr fehlt die Kraft, selbst Löffel und Tasse zu heben. Die Decke, die sie sich über die Knie gelegt hatte, riecht nach Urin. Niemand fand Zeit für frische Wäsche. Die Augäpfel liegen tief in ihren Augenhöhlen, die Mundränder sind rissig und trocken, die Haare kleben an Stirn und Nacken. So ergeht es Hunderttausenden arme...

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