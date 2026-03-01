Rechtsaußenparteien sind für Christdemokraten durchaus geeignete Mehrheitsbeschaffer. Zum Beispiel, wenn sozialdemokratische Händeheber mal einen Angriff auf das Asylrecht ablehnen. Was Kanzler Friedrich Merz (CDU) vor Amtsantritt im Bundestag Ende Januar 2025 vorgemacht hatte, macht er dem CSU-Politiker Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, derzeit zum Vorwurf – und fordert auch im Namen von CSU-Chef Markus Söder ein Ende ...

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