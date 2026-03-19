Der Skandal um den letzten Africa Cup of Nations geht weiter. Am Dienstag hat die Schiedskommission des Afrikanischen Fußballverbands CAF in zweiter Instanz entschieden, der Herrenmannschaft aus dem Senegal die Meisterschaft nachträglich abzuerkennen und diese Marokko zuzusprechen. Dies ist bei einem derartigen Wettbewerb ohne Präzedenzfall. Das Gremium argumentiert, dass Senegals Elf gemäß der Satzung des Turniers automatisch als Verlierer zu gelten habe, da sie be...

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