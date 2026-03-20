Die Liste an Beschwerden ist lang – sie reicht von versprochenen Jobs, die gar nicht existieren, über nicht ausbezahlten Lohn bis hin zu fragwürdigen Tätigkeiten, die mit dem ursprünglichen Arbeitsplatzangebot nichts zu tun haben. NGOs, die sich im Stadtstaat Singapur um migrantische Arbeitskräfte aus Myanmar kümmern, schlagen Alarm: Die Fälle von betrügerischen Machenschaften, denen die Arbeitssuchenden ausgesetzt sind, haben in den zurückliegenden Jahren deutlich ...

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