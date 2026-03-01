Metropolis Schon tauschen die Kleinstädter ihre Lumpen gegen echte Kleidung und stinken nicht mehr nach ungeputztem Arsch, werden sie für schwul erklärt. Über Aufstieg und Fall der Metrosexualität. USA 2003. South Park. South Park ist schwul. Comedy Central, 15.55 Uhr Katastrophenprofiteure Anpassung extrem: Manche Vögel lauern auf Buschbrände, weil ihnen dann die Beute zufliegt. F 2021. Naturkatastrophen. Wie Tiere und Pflanzen überleben. Arte, 16.55 Uhr Pistensäue...

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