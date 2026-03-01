Wir drucken im folgenden in Erinnerung an den am 11. März 2026 verstorbenen ­Publizisten und jW-Autor Otto Köhler einen am 24. Juli 2021 erschienenen Text über den Wiederaufbau des Schlüterschen Stadtschlosses als Wahrzeichen des neuen ­deutschen Imperialismus nach. (jW) Sie durften jetzt endlich einmal die Heimat in der Schlacht von Erfstadt und Ahrweiler verteidigen – dafür Dank! Der große Rest aber sitzt weinend in den Kasernen. Seit Ende Juni tobt der garstige S...

Artikel-Länge: 18010 Zeichen

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