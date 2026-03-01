Gegründet 1947 Donnerstag, 19. März 2026, Nr. 66
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19.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Der Knacks

Dynamik einer Lebenskrise: Nancy Biniadakis Spielfilm »Maysoon«

Wolfgang Nierlin
Zusammen mit seinen minderjährigen ziemlich umtriebigen Kindern Dalia und Malik bildet das unverheiratete Paar Maysoon (Sabrina Amali) und Tobias (Florian Stetter) eine anscheinend ganz glückliche Familie. An einem heißen Sommertag vergnügen sie sich gemeinsam an einem Berliner Badesee. Anderntags bestätigt der übliche Stress am Frühstückstisch, auf dem Weg zu Kita, Schule und Arbeit dieses Bild einer in mehr oder weniger geordneten Alltagsrhythmen verankerten norma...

Artikel-Länge: 3003 Zeichen

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