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19.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Unite kürzt Labour das Budget

Großbritannien: Verhältnis zwischen Regierungspartei und Gewerkschaften verschlechtert sich weiter

Dieter Reinisch
Im August hatte die zweitgrößte Gewerkschaft Großbritanniens angekündigt, ihr »Verhältnis zu Labour aufgrund der Regierungspolitik Labours« überprüfen zu wollen. Viele Gewerkschaften wie Unite sind Labour traditionell affiliiert, gehören der Partei also als Gesamtorganisation an. Das hat mit den Anfängen der Partei zu tun: Sie wurde ursprünglich von den Gewerkschaften gegründet. Bis heute finanzieren sie den Großteil des Parteibudgets. Unite ist einer der Großspende...

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