Venezuela hat den USA am Dienstag eine blamable Niederlage zugefügt. »Tausende Venezolaner strömten auf die Straßen von Caracas und im ganzen Land, um diesen historischen Sieg zu feiern«, berichtete der Nachrichtensender ­Telesur. Interimspräsidentin Delcy Rodríguez, die nach der Verschleppung von Präsident Nicolás Maduro und dessen Ehefrau Cilia Flores durch US-Militärs die Amtsgeschäfte führt, rief den Mittwoch zum »Tag der Freude« und zum Nationalen Feiertag aus,...

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