Macht Priština einen Rückzieher? Im Kosovo sind am Sonntag zwei Gesetze in Kraft getreten, die bei Anghörigen der serbischen Minderheit Befürchtungen auslösen. Sie werfen den lokalen Behörden vor, mit Hilfe dieser Regelungen ihre Verbindungen nach Serbien kappen zu wollen. Einmal geht es um das neue Ausländergesetz. Es verfügt, dass Menschen anderer Nationalität 90 Tage im Lande bleiben dürfen – ganz ähnlich, wie es auch andernorts der Fall ist. Das zweite ist das K...

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