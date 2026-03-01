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19.03.2026 / Inland / Seite 5

Mehr Schutz für Unternehmen

Bundesregierung beschließt Sicherheitsstrategie

Gudrun Giese
Dass sich die amtierende Bundesregierung der Wirtschaft besonders verpflichtet fühlt, belegt auch die am Mittwoch vom Kabinett gebilligte 17seitige »Nationale Wirtschaftsschutzstrategie«, mit deren Hilfe Unternehmen besser vor Spionage, Sabotage und Cyberangriffen geschützt werden sollen. Ziel sei es, »die Resilienz der deutschen Wirtschaft zu steigern« und die Zusammenarbeit von Behörden und Unternehmen in diesem Sektor deutlich auszuweiten, berichtete das Handelsb...

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