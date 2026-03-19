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19.03.2026 / Inland / Seite 4

Medienhaus unterliegt nach AfD-Klage

Berlin: Gericht untersagt Correctiv Passagen im »Geheimplan«-Bericht über Potsdamer Treffen

Marc Bebenroth
Der bürgerliche Medienzirkus ist weitergezogen. Die für bundesweite Großdemonstrationen des politischen Vorfelds von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mobilisierten Gemüter werden längst durch andere Themen erhitzt. Nur die Justiz ist noch mit dem als große Enthüllungsgeschichte aufbereiteten Correctiv-Bericht über ein privates Treffen von Kapitalisten, CDU- und AfD-Politikern sowie neurechten Ideologen in Potsdam befasst. Am 10. Januar 2024 hatte das liberale Medienhau...

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