Der bürgerliche Medienzirkus ist weitergezogen. Die für bundesweite Großdemonstrationen des politischen Vorfelds von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mobilisierten Gemüter werden längst durch andere Themen erhitzt. Nur die Justiz ist noch mit dem als große Enthüllungsgeschichte aufbereiteten Correctiv-Bericht über ein privates Treffen von Kapitalisten, CDU- und AfD-Politikern sowie neurechten Ideologen in Potsdam befasst. Am 10. Januar 2024 hatte das liberale Medienhau...

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